Trigoria: Zalewski torna in gruppo. Assente Pellegrini, è in dubbio per Roma-Empoli

La Roma continua a lavorare in vista della partita contro l'Empoli, valida per la quarta giornata di Serie A e in programma domenica 17 settembre alle ore 20:45. Gli uomini di José Mourinho si sono allenati in mattinata al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e la buona notizia arriva da Nicola Zalewski, il quale ha pienamente recuperato dall'infortunio e si è allenato con il resto del gruppo. Assente, invece, Lorenzo Pellegrini, che resta quindi in dubbio per la sfida di domenica.

