Trigoria: martedì mattina la ripresa degli allenamenti

Dopo il pareggio per 1-1 in casa del Torino nella quinta giornata di campionato deciso dalle reti di Lukaku e Zapata, José Mourinho concede un giorno di riposo alla squadra che ritroverà martedì mattina al "Fulvio Bernardini" di Trigoria per la ripresa degli allenamenti. Il prossimo impegno della Roma sarà in casa del Genoa nel turno infrasettimanale in programma giovedì sera a Marassi.