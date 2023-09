Dopo la sconfitta in casa contro il Milan per 1-2 alla terza giornata di campionato, la Roma tornerà ad allenarsi a Trigoria martedì 5 settembre. Tre giorni di riposo quindi per gli uomini di Mourinho, in attesa della sosta per le Nazionali che riporterà i giallorossi in campo domenica 17 settembre in casa contro l'Empoli (ore 20:45).