La Roma deve subito dimenticare il pesante ko per 4-1 subito questa sera contro il Genoa nel match valido per la sesta giornata di Serie A e focalizzarsi sul prossimo impegno di campionato. Proprio per questo motivo José Mourinho ha fissato la ripresa degli allenamenti al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria nella giornata di domani alle ore 15:30. I giallorossi inizieranno così la preparazione verso Roma-Frosinone, in programma domenica sera.