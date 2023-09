FOTO - Trigoria, allenamento a due giorni da Sheriff-Roma: Aouar torna in gruppo. Prima chiamata per il classe 2004 Vetkal

La Roma torna ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e questa mattina è iniziata la preparazione in vista della sfida contro lo Sheriff Tiraspol, valida per la prima giornata della fase a giorni di Europa League. La buona notizia riguarda il ritorno di Houssem Aouar in gruppo: il centrocampista algerino ha smaltito l'infortunio che lo ha tenuto ai box in Roma-Empoli e potrebbe scendere in campo già giovedì. Nonostante siano stati esclusi dalla lista UEFA, Sardar Azmoun e Rasmus Kristensen si sono allenati con il resto della squadra. Gli uomini di Mourinho hanno svolto sia esercizi atletici sia con il pallone e al gruppo si è unito anche Martin Vetkal, mediano classe 2004 della Roma Primavera.