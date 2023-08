Trigoria: rifinitura pre Verona-Roma (VIDEO)

Dopo il 2-2 con la Salernitana, la Roma è attesa domani sera dal Verona al Bentegodi per la seconda giornata di campionato. Questa mattina la squadra agli ordini di José Mourinho ha svolto la seduta di rifinitura al "Fulvio Bernardini" di Trigoria: out Renato Sanches per un infortunio muscolare, come spiegato anche dal tecnico in conferenza stampa. A seguire i giallorossi partiranno per raggiungere Verona.

Ultimo allenamento prima della partenza per Verona ??#ASRoma pic.twitter.com/95sQad3tE8 — AS Roma (@OfficialASRoma) August 25, 2023