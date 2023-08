Trigoria: lunedì mattina la ripresa degli allenamenti

Dopo la sconfitta in casa del Verona per 2-1 nella seconda giornata di campionato, la Roma tornerà ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" lunedì mattina. José Mourinho concede un giorno di riposo alla squadra, che ritroverà lunedì a Trigoria per la ripresa degli allenamenti in vista del big match contro il Milan, in programma venerdì sera allo Stadio Olimpico.