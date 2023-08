FOTO - Trigoria: ultimo allenamento prima dell'amichevole contro il Partizani. Out Dybala e Matic

Questa mattina la Roma è scesa in campo al Fulvio Bernardini per il consueto allenamento. Per i giallorossi si tratta dell'ultima seduta prima della partenza per Tirana, dove domani sera saranno impegnati nell'amichevole contro il Partizani. Non si sono allenati insieme ai compagni Paulo Dybala e Nemanja Matic. Anche oggi aggregati i Primavera Giacomo Faticanti, Luigi Cherubini, Lovro Golic, Mattia Mannini.