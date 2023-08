FOTO - Trigoria: secondo allenamento della settimana per la Roma

Secondo allenamento della settimana per la Roma, che questo pomeriggio è scesa in campo al Fulvio Bernardini per preparare l'ultima amichevole di sabato sera contro il Partizani. Anche oggi non si è allenato con i compagni Nemanja Matic, il cui futuro è ancora tutto da decifrare. Questi i migliori scatti della seduta odierna: