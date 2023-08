FOTO - Trigoria, lavoro verso l'ultima amichevole della pre-season: out Dybala e Matic

La Roma continua a lavorare al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista dell'amichevole della pre-season contro il Partizani Tirana, in scena sabato sera, ultimo test prima dell'avvio del campionato. Anche oggi non si sono allenati con il gruppo Paulo Dybala e Nemanja Matic, mentre sono stati aggregati anche il 2004 Giacomo Faticanti, i due 2006 Lovro Golic e Mattia Mannini e l'attaccante classe 2004 Filippo Alessio. Gli scatti della seduta odierna: