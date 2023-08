FOTO - Trigoria: allenamento mattutino per la Roma. Ancora lavoro specifico per Matic, palestra per Dybala

A poco più di 10 giorni dal via del campionato, che vedrà la Roma impegnata in casa contro la Salernitana, i giallorossi continuano a lavorare nel centro sportivo Fulvio Bernardini. La squadra di Mourinho è scesa in campo questa mattina per il consueto allenamento. Ancora da risolvere la grana Matic, al centro di voci di mercato che lo vorrebbero verso il Rennes (sebbene da Trigoria smentiscono offerte del club francese): il centrocampista serbo, nel frattempo, prosegue nel suo lavoro specifico. Per Dybala invece lavoro di recupero in palestra a scopo precauzionale.