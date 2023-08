FOTO - Trigoria, allenamento mattutino: Belotti, Spinazzola, Celik, Bove, Ibanez e Pagano vincono la partitella

La Roma continua ad allenarsi in vista dell'amichevole del 6 agosto contro il Tolosa. Terminato il ritiro in Portogallo, i giallorossi sono tornati a Trigoria per proseguire la preparazione e oggi hanno svolto una seduta mattutina. Al termine dell'allenamento è andata in scena la consueta partitella e questa volta è stata vinta dalla squadra formata da Belotti, Spinazzola, Celik, Bove, Ibanez e Pagano.