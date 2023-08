FOTO - Trigoria: allenamento mattutino a due giorni da Roma-Milan

La Roma continua a lavorare in vista della delicatissima sfida contro il Milan, in programma venerdì 1° settembre alle ore 20:45 e valida per la terza giornata di Serie A. Gli uomini di José Mourinho si sono allenati questa mattina alle ore 10 al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e il tecnico ha chiamato alcuni giovani della Primavera come Matteo Falasca, Filippo Alessio e Luigi Cherubini. Ecco i migliori scatti della seduta odierna.