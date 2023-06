Trigoria: squadra rientrata in Italia in nottata. Domani pomeriggio la ripresa degli allenamenti in vista dello Spezia

Dopo la sconfitta ai calci di rigore in finale di Europa League contro il Siviglia, la Roma è rientrata in Italia nella notte. Oggi è previsto un giorno di riposo per i giocatori, stremati dopo gli oltre 140' di partita e il viaggio. La ripresa degli allenamenti a Trigoria, dunque, è fissata per domani pomeriggio, quando la squadra di José Mourinho si ritroverà per preparare la sfida contro lo Spezia, valida per la 38esima giornata di campionato e in programma domenica sera alle ore 21.

