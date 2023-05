FOTO e VIDEO - Trigoria, ripresa in vista del Bologna: lavoro sul campo per Dybala, Wijnaldum e chi non ha giocato ieri

La Roma è tornata subito ad allenarsi all'indomani della vittoria per 1-0 nell'andata delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen. I giallorossi sono scesi in campo alle 12 a Trigoria per preparare il match di campionato con il Bologna, in programma domenica alle 18. Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum, che hanno disputato una venina di minuti contro il Bayer, hanno lavorato sul campo con coloro i quali non sono scesi in campo ieri e con molti ragazzi della Primavera, aggregati alla prima squadra da José Mourinho per combattere l'emergenza infortunati. Scarico, invece, per i titolari della sfida contro i tedeschi.

Si torna al lavoro all'indomani di Roma-Bayer Leverkusen ? Forza Roma!#ASRoma pic.twitter.com/Zo2PzeSPZS — AS Roma (@OfficialASRoma) May 12, 2023