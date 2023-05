Trigoria: ripresa domani alle ore 12 in vista della finale di Europa League

Non c'è tempo per riposare per la Roma, che tornerà ad allenarsi a Trigoria già domani alle ore 12, in vista della finale di Europa League contro il Siviglia, in programma mercoledì 31 maggio alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest. I giallorossi avranno, dunque, tre giorni per preparare la sfida che vale la conquista del secondo trofeo europeo nelle ultime due stagioni, al pari degli avversari, che oggi sono stati sconfitti dal Real Madrid.