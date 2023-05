Trigoria: migliorano leggermente le condizioni di Dybala. La Joya e Spinazzola verso la panchina contro il Siviglia, recuperato Pellegrini

Migliorano leggermente le condizioni di Paulo Dybala. È quanto emerge dall'allenamento odierno della Roma a Trigoria, riportato dalla testata online. La Joya dovrebbe, dunque, essere disponibile almeno per andare in panchina nella finale di Europa League contro il Siviglia, in programma mercoledì 31 maggio alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest. Va verso il recupero per la panchina anche Leonardo Spinazzola, mentre Lorenzo Pellegrini ha superato il problema alla caviglia e sarà titolare.

