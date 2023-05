Trigoria: giovedì mattina la ripresa degli allenamenti

Dopo il pareggio per 2-2 con la Salernitana allo Stadio Olimpico nella 36esima giornata di campionato, Mourinho concede due giorni di riposo alla squadra e ritroverà i giallorossi giovedì mattina al "Fulvio Bernardini" di Trigoria per la ripresa degli allenamenti in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina, in programma sabato alle 18.00 al Franchi. Dopo la partita di Firenze la Roma sfiderà il Siviglia in finale di Europa League il 31 maggio a Budapest.