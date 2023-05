Trigoria, Dybala e Wijnaldum in gruppo (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA ANNALISA FERRANTE - Giornata di rifinitura per la Roma che domani sfiderà il Bayer Leverkusen nell'andata delle semifinali di Europa League. Come di consueto, i primi 15 minuti dell'allenamento saranno visibili anche alla stampa. Alle 14.45, invece, Mourinho parlerà in conferenza stampa insieme a Spinazzola.

11.46 - Il gruppo viene diviso in due torelli.

11.40 - Oltre a Dybala, anche Wijnaldum è al lavoro col resto della squadra. Non sono in campo, invece, Smalling, El Shaarawy e Llorente oltre a Kumbulla e Karsdorp. Diversi giocatori della Primavera aggregati: Missori, Falasca, Pellegrini e Faticanti.

11.30 - Fase di palleggi per la squadra prima di iniziare l'allenamento.

11.28 - La squadra guadagna l'ingresso del campo. C'è anche Dybala col resto del gruppo.