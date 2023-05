Trigoria: domani mattina la ripresa degli allenamenti

Ottenuto un pareggio per 0-0 in casa del Bologna, la Roma tornerà già domani mattina ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista del big match contro il Bayer Leverkusen. I giallorossi scenderanno in campo giovedì 18 maggio alle ore 21 alla BayArena nel ritorno della semifinale di Europa League e si ripartirà dall'1-0 dell'andata firmato Edoardo Bove.