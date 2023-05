Trigoria: domani alle ore 12 la ripresa degli allenamenti

Non c'è tempo per godersi l'importantissima vittoria per 1-0 ottenuta contro il Bayer Leverkusen nel match valido per l'andata della semifinale di Europa League. A solamente tre giorni dalla partita europea, i giallorossi dovranno affrontare il Bologna in campionato (appuntamento fissato a domenica alle 18) e inizieranno la preparazione in vista di questo impegno già domani alle ore 12. Gli uomini di José Mourinho, infatti, si ritroveranno al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per la ripresa degli allenamenti.