Trigoria: domani alle 16 la ripresa degli allenamenti in vista dell'Inter

Non c'è un attimo di sosta per la Roma. Visto il calendario ricchissimo di impegni che li attende, i giallorossi non possono permettersi giorni di riposo. Per questo motivo, la squadra tornerà ad allenarsi a Trigoria agli ordini di José Mourinho già domani alle ore 16, in vista del prossimo match di campionato contro l'Inter, in programma sabato alle ore 18 allo Stadio Olimpico.