FOTO - Trigoria: ripresa verso l'Inter

All'indomani del pareggio in casa del Monza nella 33esima giornata di campionato, la Roma è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista del big match contro l'Inter in programma sabato alle 18.00 all'Olimpico. Molti i giovani della Primavera aggregati alla seduta in campo dallo staff di Mourinho, che anche sabato dovrà fare i conti con le assenze per infortunio: presenti Pisilli, Majchrzak, Falasca, Louakima e Keramitsis. Gli scatti dell'allenamento odierno: