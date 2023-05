FOTO - Trigoria, rifinitura pre Roma-Bayer Leverkusen: Dybala e Wijnaldum in gruppo

Questa mattina la Roma si è allenata al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria alla vigilia del big match contro il Bayer Leverkusen, valido per per l'andata della semifinale di Europa League e in programma domani alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Sono arrivate buone notizie per José Mourinho, infatti sia Paulo Dybala sia Georginio Wijnaldum hanno lavorato con il resto del gruppo. Ecco i migliori scatti della seduta odierna.