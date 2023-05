FOTO - Trigoria: rifinitura pre Salernitana in gruppo per Dybala, El Shaarawy e Llorente. Non ci sono Celik e Spinazzola

Mattinata di lavoro per la Roma, che a Trigoria ha effettuato la rifinitura in vista della sfida contro la Salernitana, in programma domani alle ore 18:30. Sotto gli occhi di José Mourinho, i giallorossi hanno lavorato sul campo con il pallone. Regolarmente in gruppo Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy e Diego Llorente, che non avevano disputato nemmeno un minuto a Leverkusen, al contrario di Chris Smalling, totalmente recuperato e già in campo contro il Bayer. Non ci sono, invece, Zeki Celik e Leonardo Spinazzola, entrambi usciti malconci dalla trasferta tedesca. Aggregato, infine, anche qualche giocatore della Primavera, tra cui Filippo Missori e Luigi Cherubini.

embedgalley_886728