FOTO - Trigoria: campo per chi non ha giocato ieri o è subentrato. Pinto assiste alla seduta

All'indomani del pareggio per 0-0 in casa del Bologna nella 35esima giornata di campionato, la Roma è tornata subito al lavoro al "Fulvio Bernardini" di Trigoria: giovedì i giallorossi sono attesi alla BayArena dal Bayer Leverkusen nel ritorno delle semifinali di Europa League (1-0 per la Roma nella gara d'andata con gol di Bove). Chi non ha giocato ieri al Dall'Ara o è subentrato nel corso della sfida ha lavorato in campo sotto gli occhi anche del General Manager Tiago Pinto. Gli scatti della seduta odierna: