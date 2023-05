FOTO - Trigoria, allenamento in vista del Monza: Dybala e Wijnaldum non lavorano in gruppo, aggregato Keramitsis

La Roma continua a lavorare in vista del match del turno infrasettimanale in casa del Monza, in programma mercoledì alle ore 20:45. Allenamento sul campo per la squadra di José Mourinho, in piena emergenza infortuni. Contro i brianzoli, infatti, mancheranno Chris Smalling, Diego Llorente, Marash Kumbulla, Rick Karsdorp e Andrea Belotti, oltre allo squalificato Nemanja Matic. Da monitorare anche le condizioni di Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum, che oggi non hanno partecipato alla seduta in gruppo. Per ovviare alle numerose assenze, lo Special One ha aggregato Dimitrios Keramitsis, difensore della Primavera.