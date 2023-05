FOTO - Trigoria: allenamento alla vigilia del Monza. In gruppo Bove

Giornata di vigilia per la Roma, che domani sera sarà impegnata sul campo del Monza per proseguire la corsa Champions. Questa mattina i giallorossi si sono allenati a Trigoria agli ordini di Mourinho. Ha lavorato con il gruppo Edoardo Bove, pienamente recuperato per la sfida del Pienzo. Da valutare le condizioni di Wijnaldum, che dovrebbe comunque prendere parte alla trasferta.