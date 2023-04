Trigoria, ripresa verso il Feyenoord: seduta tra palestra e campo. Ok Abraham e Solbakken (FOTO e VIDEO)

All'indomani della vittoria per 3-0 contro l'Udinese con i gol di Bove, Pellegrini e Abraham, la Roma è tornata ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista della gara contro il Feyenoord: giovedì sera i giallorossi, dopo l'1-0 del club olandese all'andata, sono chiamati a ribaltare il risultato nel ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Chi ha giocato ieri ha lavorato in palestra, mentre chi è subentrato o non è sceso in campo si è allenato anche in campo. Presenti con il gruppo anche Solbakken e Abraham, già ieri in panchina contro l'Udinese, mentre è assente Dybala. Gli scatti della seduta odierna: