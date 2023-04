Pasqua col sorriso: la Roma batte 1-0 il Torino in trasferta nella 29esima giornata di campionato grazie alla rete di Paulo Dybala dal dischetto. José Mourinho ritroverà la squadra lunedì, alle 15.00, per la ripresa degli allenamenti al "Fulvio Bernardini" di Trigoria: giovedì la Roma è attesa in casa del Feyenoord nella gara d'andata dei quarti di finale di Europa League.