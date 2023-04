Trigoria: domani alle 11 la ripresa degli allenamenti verso il Monza

Non ci sono pause per la Roma. I giallorossi, infatti, torneranno in campo già mercoledì alle 20:45 nel match del turno infrasettimanale in casa del Monza. Per questo, la ripresa degli allenamenti è fissata per domani mattina alle ore 11. José Mourinho avrà a disposizione soltanto tre giorni per preparare la sfida contro i brianzoli.