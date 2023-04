FOTO - Trigoria, -2 al Torino: Pinto assiste alla seduta, Abraham con un nuovo look

La Roma corre verso il Torino: al mattino la squadra si è ritrovata al "Fulvio Bernardini" per continuare la preparazione, sotto gli occhi del General Manager Tiago Pinto, in vista della sfida in casa del Torino, gara valida per la 29esima giornata di campionato in scena sabato alle 18.30. E Tammy Abraham si è presentato a Trigoria con un nuovo look: treccine per l'attaccante inglese.