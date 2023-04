FOTO - Trigoria: Roma subito al lavoro dopo il pareggio contro il Milan

Archiviato l'amaro pareggio contro il Milan, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina al Fulvio Bernardini. In vista infatti c'è il turno infrasettimanale, con i giallorossi impegnati a Monza mercoledì sera. Mourinho dovrà a fare a meno di tanti giocatori, da Smalling a Llorente, fino a Kumbulla, Karsdorp e probabilmente Belotti, oltre allo squalificato Matic. Squadra divisa in due gruppi: lavoro in palestra per chi ha giocato contro i rossoneri, lavoro in campo per tutti gli altri. Vista l'emergenza difensiva, aggregato anche il difensore della Primavera Dimitrios Keramitsis.