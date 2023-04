FOTO - Trigoria, domani il Feyenoord: Dybala in campo con la squadra. Cristante con una fasciatura in testa

Giornata di vigilia europea per la Roma: domani allo Stadio Olimpico i giallorossi affronteranno il Feyenoord nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, dopo l'1-0 degli olandesi nell'andata al De Kuip.

Al mattino la squadra ha sostenuto la seduta di rifinitura al "Fulvio Bernardini" di Trigoria: presente in campo con il gruppo Paulo Dybala, ma la sua presenza resta in dubbio come ha chiarito Mourinho in conferenza stampa ("Onestamente non lo so come sta, vediamo domani mattina"). Cristante, invece, si è allenato con una fasciatura in testa dopo il colpo ricevuto durante la gara con l'Udinese. Out Svilar per una gastroenterite. Gli scatti dell'allenamento odierno: