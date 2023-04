FOTO e VIDEO - Trigoria, l'allenamento della Roma sotto gli occhi di Pinto a due giorni dal Feyenoord: Dybala parzialmente in gruppo

Mancano solamente due giorni a Roma-Feyenoord, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e in programma giovedì 20 aprile alle ore 21. I giallorossi si sono allenati questa mattina al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria sotto gli occhi del general manager Tiago Pinto e hanno lavorato in campo. La novità riguarda Paulo Dybala, il quale è tornato a disposizione e si è allenato parzialmente in gruppo: le sue condizioni sono in miglioramento, motivo per cui la Roma spera di recuperarlo in vista del Feyenoord.