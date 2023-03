Trigoria, rifinitura pre derby: ok Matic

Dopo il passaggio del turno in Europa League, dove nei quarti la Roma affronterà il Feyenoord, la squadra lavora al "Fulvio Bernardini" alla vigilia del derby, in programma domani alle 18.00 allo Stadio Olimpico. Recuperato Nemanja Matic, out contro la Real Sociedad per indisposizione: il centrocampista si è allenato con il resto del gruppo nella rifinitura odierna.





