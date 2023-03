Trigoria: rifinitura in corso pre Real Sociedad. Presente Darboe (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA ANNALISA FERRANTE - Ultimo allenamento pre Roma-Real Sociedad. Dopo la conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio, la squadra scende in campo al "Fulvio Bernardini" di Trigoria per effettuare la seduta di rifinitura alla vigilia della sfida contro la Real Sociedad, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, in programma domani alle 18.45 all'Olimpico. Come di consueto per le gare europee, i primi 15 minuti dell'allenamento sono aperti alla stampa.

LIVE

16.30 - La Roma è in campo per l'allenamento. Presente anche Darboe, reduce dal recupero dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro subita l'estate scorsa. Il preparatore atletico Stefano Rapetti accoglie il centrocampista: "Un applauso per Ebrima che rientra dopo tanto tempo".