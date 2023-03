Trigoria: domani alle 15 la ripresa degli allenamenti

La Roma batte 1-0 la Juventus e conquista tre punti fondamentali nella corsa per ottenere un posto nella prossima edizione della Champions League. I giallorossi però non hanno tempo di godersi questa grande vittoria, infatti domani alle ore 15 torneranno a lavorare al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare a preparare la gara contro la Real Sociedad, in programma giovedì 9 marzo alle ore 18:45 e valida per l'andata degli ottavi di Europa League.