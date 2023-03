Trigoria: domani alle 12 la ripresa degli allenamenti

Roma no stop. I giallorossi torneranno in campo tra tre giorni contro il Sassuolo, nel match in programma domenica alle ore 18. Per questo motivo, la squadra di José Mourinho tornerà ad allenarsi a Trigoria già domani, in una seduta che inizierà alle ore 12. Lo Special One avrà soltanto due giorni per preparare i suoi alla sfida contro i neroverdi di Alessio Dionisi.