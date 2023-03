Trigoria: domani alle 11 la ripresa degli allenamenti

Dopo il derby perso per 1-0 con la rete di Mattia Zaccagni, la Roma tornerà domani ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria: domani mattina, alle 11.00, José Mourinho - non presente in panchina contro la Lazio poiché squalificato - ritroverà i giallorossi per la ripresa degli allenamenti. La Roma tornerà in campo in campionato, dopo gli impegni delle Nazionali, domenica 2 aprile all'Olimpico, alle 18.00, contro la Sampdoria.