Trigoria: domani alle 11 la ripresa degli allenamenti

La Roma cade clamorosamente in casa per 3-4 contro il Sassuolo e fallisce una grande occasione per agganciare l'Inter al secondo posto in classifica. I giallorossi però non hanno tempo per piangersi addosso, infatti già domani alle ore 11 torneranno ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare a preparare la gara valida per il ritorno di Europa League contro la Real Sociedad, in programma giovedì alle 21. Gli uomini di José Mourinho dovranno difendere il 2-0 conquistato all'andata.