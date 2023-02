Trigoria: lunedì pomeriggio la ripresa degli allenamenti

La Roma tornerà a lavorare a Trigoria lunedì pomeriggio, in vista del prossimo match di campionato contro il Lecce, in programma il prossimo sabato alle ore 18. José Mourinho ha dunque concesso ai suoi calciatori un giorno e mezzo di riposo per ricaricare le pile in vista dei numerosi impegni ravvicinati che aspettano i giallorossi. La Roma, infatti, giocherà l'andata dei playoff di Europa League contro il Salisburgo il giovedì successivo alla sfida del Via del Mare.