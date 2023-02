Trigoria: domani alle 12 la ripresa degli allenamenti in vista del Salisburgo

La Roma tornerà ad allenarsi domani per preparare il ritorno dei playoff di Europa League contro il Salisburgo, in programma giovedì alle ore 21. La ripresa delle sedute a Trigoria, infatti, è fissata alle ore 12. I giallorossi avranno quindi tre giorni per preparare la sfida contro gli austriaci, nella quale avranno il compito di ribaltare il risultato della gara d'andata e vincere almeno con due gol di scarto.