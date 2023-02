Trigoria: domani alle 12 la ripresa degli allenamenti

Si conclude con una sconfitta la trasferta della Roma a Salisburgo, dove gli austriaci hanno battuto per 1-0 i giallorossi nella gara di andata dei playoff di Europa League. La squadra di José Mourinho tornerà al lavoro già domani, in vista della sfida di campionato contro l'Hellas Verona, in programma domenica alle ore 20:45. La ripresa degli allenamenti a Trigoria è fissata per le ore 12.