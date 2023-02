FOTO - Trigoria, rifinitura in vista del Lecce: presente Wijnaldum

Rifinitura mattutina a Trigoria per la Roma di José Mourinho, che è scesa in campo al "Fulvio Bernardini" per l'ultima seduta prima della partenza per Lecce, dove affronterà la squadra di Marco Baroni nel match in programma domani alle ore 18. Lavoro con il pallone per i capitolini, che hanno effettuato anche una partitella, tra concentrazione e sorrisi. Regolarmente presente in gruppo anche Georginio Wijnaldum.