FOTO - Trigoria: seduta mattutina verso il Lecce

La Roma continua a lavorare in vista del Lecce. Il match, valido per la ventiduesima giornata di Serie A, andrà in scena sabato alle ore 18. I giallorossi si sono allenati questa mattina al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e hanno svolto alcuni esercizi atletici e con il pallone sul campo. Presente anche quest'oggi Georgionio Wijnaldum, sempre più vicino al completo recupero.