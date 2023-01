Trigoria: domani mattina la ripresa degli allenamenti

La Roma esce sconfitta dallo Stadio Maradona, ma carica di consapevolezza e di fiducia. I giallorossi hanno perso per 2-1 contro il Napoli, ma hanno fornito una prova molto positiva e che fa ben sperare in vista dei prossimi impegni. Gli uomini di José Mourinho non avranno tempo per riposarsi dopo questa partita assai dispendiosa, infatti già domani mattina torneranno ad allenarsi al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria. La squadra inizierà quindi la preparazione verso la gara contro la Cremonese, valida per i quarti di finale di Coppa Italia e in programma mercoledì 1 febbraio alle ore 21.