Trigoria: domani alle 11.30 la ripresa degli allenamenti

Dopo aver battuto il Genoa in Coppa Italia per 1-0 grazie alla rete di Dybala, che consente ai giallorossi di accedere ai quarti di finale della competizione, la Roma tornerà domani ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria: appuntamento alle 11.30. Domenica sera la formazione di Mourinho ospiterà all'Olimpico la Fiorentina per la 18a giornata di campionato.