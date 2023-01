Dopo la vittoria in casa dello Spezia, la Roma è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista del big match contro il Napoli, in programma domenica sera allo Stadio Maradona. Anche Nicolò Zaniolo, in uscita dal club giallorosso, si è allenato con il gruppo nel centro sportivo giallorosso. Presente in campo con i compagni anche Gini Wijnaldum. Gli scatti della seduta odierna: