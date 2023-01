FOTO - Trigoria, verso Napoli: Pinto assiste alla seduta

Continuano gli allenamenti della Roma verso la sfida in casa del Napoli capolista, valida per la 20a giornata di campionato e in programma domenica sera allo Stadio Maradona. Questa mattina la squadra si è allenata al "Fulvio Bernardini" di Trigoria agli ordini di José Mourinho, che oggi compie 60 anni, e sotto gli occhi del Gm Tiago Pinto. Gli scatti dell'allenamento odierno: